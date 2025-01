Quotidiano.net - La compagnia aerea più puntuale al mondo? È messicana

Roma, 3 gennaio 2025 – Con un impressionante 86,70% di voli puntuali, laAeroméxico si piazza al primo posto nella classifica mondiale delle compagnie aeree più puntuali nel 2024. Seguita da Saudia, ladi bandiera dell'Arabia Saudita (86,35%) e Delta Air Lines, che con un tasso di puntualità dell'83,46% è posizionata terza. In Europa, invece, Iberia si distingue come lapiù. I dati provengono dall'analisi di Cirium, leader nelle statistiche sul traffico aereo. E ITA Airways? Laitaliana non figura in nessuna lista. I dati in Europa e nelA livello regionale, il primato per l'America Latina va a Copa Airlines, che celebra la sua decima vittoria consecutiva. Nel Nord America, Delta Air Lines si conferma leader indiscussa.