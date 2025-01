Quotidiano.net - "Italiani pessimisti sul 2025, temono rincari"

Una novità c’è: "Dopo la chiusura del ciclo post pandemico l’anno che è iniziato inaugurerà una nuova fase". E la premessa è in parte positiva: "Questo triennio ha costituito una congiuntura eccezionale e, nonostante tutte le difficoltà che si sono manifestate, il nostro Paese ha mostrato una capacità di reazione e una forza costruttiva come non si vedeva da decenni", dice Simone Gamberini, presidente di Legacoop, presentando il rapporto realizzato dall’Area Studi in collaborazione con l’Ipsos. Ma attenzione: "Il nuovo anno si annuncia sotto molti aspetti minaccioso", avverte Gamberini. E il rapporto parla didecisamente poco ottimisti sulle prospettive del Paese, in particolare quelli appartenenti al ceto popolare. "Due su tre (il 61%, che sale all’80% nel ceto popolare) non si prefigurano un miglioramento della situazione complessiva dell’Italia, in parallelo con le aspettative di segno negativo sull’evoluzione dello scenario economico – precisa il report – 4 su 10 (il 42%, che sale al 59% nel ceto popolare) prevedono una fase di recessione ed il 34% di stagnazione; 6 su 10 (il 63%, che sale al 70% nel ceto popolare) si aspettano un aumento del costo della vita".