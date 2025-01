Lortica.it - Giovanni dalle Bande Nere: una vita turbolenta al ritmo dei tempi

Ladi Ludovico dide’ Medici, noto come, riflette la pericolosità e le tensioni dei suoi: lotte intestine, brama di potere e intrighi familiari, senza scrupoli, nemmeno a costo dellanacque nel 1498 a Forlì, figlio di Caterina Sforza, signora di Imola e Forlì, e didi Pierfrancesco de’ Medici. Dopo la morte del padre, sua madre dovette fuggire a Firenze, minacciataforze papali di Cesare Borgia. Anche a Firenze, però, i conflitti non cessarono: per una disputa sull’eredità tra Caterina e Lorenzo de’ Medici, la donna dovette nascondere il figlio, travestendolo persino da femmina.Alla morte di Caterina, nel 1509,fu affidato a Jacopo Salviati, marito di una nipote di Lorenzo il Magnifico. Irrequieto e turbolento, già a quindici anni si rese colpevole di un omicidio e fu mandato a Roma.