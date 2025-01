Quotidiano.net - Fidanzati trovati morti in una casa vacanze in Vietnam: il mistero delle stanze separate

Londra, 3 gennaio 2025 – E’ unla morte di una coppia di(lei britannica, lui sudafricano),senza vita in unain. I corpi di Greta Marie Otteson, 33 anni, e Arno Quinton Els, 36, giacevano in duediverse del Silverbell Villa a Hoi An, città costiera al centro del. A rinvenire i cadaveri è stato lo staff della struttura, lo scorso 26 dicembre. La notizia viene riportata da diversi giornali britannici. "Stiamo sostenendo la famiglia di una donna britannica morta ine siamo in contatto con le autorità locali", ha affermato un portavoce del dicastero. Secondo la polizia della provincia di Qu?ng Nam che indaga sul caso, sui corpi non c’erano tracce di violenza né sono stati rilevati segni di effrazione nella villa o furto.