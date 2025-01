Bergamonews.it - Bonus anziani insufficiente per Bergamo: “Un centinaio di beneficiari su una platea di decine di migliaia”

“La prestazione universale di cui parla il governo di universale ha ben poco: su unadididi non autosufficienti bergamaschi, solo unpotrà beneficiare delmesso a disposizione”.Giacomo Meloni, segretario generale di Fnp Cisl, analizza i numeri del nuovo assegno di assistenza per il quale da questi giorni si può iniziare a far domanda, solo per via telematica dal portale dell’Inps. È una misura prevista per i soli ultra 80enni con un limite ISEE di 6000 euro e in “condizioni gravissime”.Sarà erogata in via sperimentale e il periodo di sperimentazione andrà dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Il riconoscimento della prestazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica pari o superiore agli 80 anni; un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’Inps; la titolarità dell’indennità di accompagnamento, che qualora sospesa non consentirà di vedersi riconosciuta la prestazione.