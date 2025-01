Ilgiorno.it - Bimba ferita da un colpo di pistola a Gardone, indagata anche la madre

Brescia, 3 gennaio 2024 – Proseguono le indagini aValtrompia, nel Bresciano. La procura ha iscritto nel registro degli indagati dopo il padre,ladella bambina di tre anni rimasta gravementeda un proiettile partito accidentalmente dallatrovata in casa. Le ipotesi di accusa sono lesionise e omessa custodia dell'arma. L'esterno dell'abitazione dove una bambina di 3 anni è rimastada unpartito dalladel padre mentre stava giocando in giardino, aValtrompia in provincia di Brescia, Brescia 1 gennaio 2025. ANSA/FILIPPO VENEZIA Secondo gli inquirenti ci sarebbero divergenze nel racconto dei coniugi in merito soprattutto a chi abbia deciso di tenere la, legalmente detenuta, in camera da letto e quindi facilmente accessibile alle due figlie di 3 e 5 anni.