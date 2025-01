Sport.quotidiano.net - Biancorosso dell’anno, il più bravo è Sorzi . Dopo sette stagioni torna in vetta un portiere

a issarsi unsul trono del "", la graduatoria del miglioresolare del Carpi in base alle valutazioni da gennaio a dicembre de Il Resto del Carlino. Lo scettro del 2024 va a Matteoclasse 2000 arrivato in estate dal Fiorenzuola e protagonista fin qui di una stagione "monstre" con la media di 6,62. Il guardiano di San Martino in Rio è stato il migliore per media voto nelle 37 gare giocate nell’anno solare in campionato dalla squadra di Serpini, 17 da gennaio a inizio maggio con la trionfale cavalcata di D e le 20 di questa prima parte di stagione in C, cheha giocato tutte da titolare. Nella tabella qui a fianco trovate il riassunto numerico che divide in due gruppi i 34 giocatori andati a voto: nella classifica principale, vinta da, quelli con almeno la metà più una di valutazioni (19), nell’altra chi non ha raggiunto la metà ma ne ha avute almeno 10.