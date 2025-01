Agi.it - Parte un colpo dalla pistola del padre, bambina di tre anni in fin di vita

AGI - Unadi treè ricoverata in fin dia Brescia per undipartito accidentalmentedel: non è chiaro se a maneggiare l'arma sia stata la piccola o la sorellina di cinque. Intorno alle 16 di Capodanno la piccola è stata raggiunta da un proiettile calibro nove sotto l'occhio sinistro mentre si trovava con la sorellina nel giardino della villetta di famiglia a Gardone Valtrompia, nel Bresciano. Trasportata in eliambulanza in un ospedale di Bergamo, i medici sono riusciti a stabilizzarne le condizioni e a intubarla e attualmente è in stato di coma, anche se respira in modo regolare. Sull'incidente indagano i carabinieri, arrivati sul posto insieme ai soccorritori, coordinati dal sostituto procuratore Marica Brucci. Sono stati avviati sopralluoghi ed esami balistici.