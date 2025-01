Ilrestodelcarlino.it - Nuovi eventi attorno ai due fuochi di Natale e mostra dei presepi a Palazzo pretorio

Archiviato il Capodanno, ai duedidi Castrocaro Terme e Terra del Sole non si esauriscono gli appuntamenti conviviali davanti alla fiamme tremule. Questa sera in piazza del Buonincontro nella città termale il Gruppo Alpini ‘Carlo Bandini’ accoglierà allegramente grandi e piccoli; alle 17 questi ultimi potranno ascoltare le letture curate dai volontari di Nati per leggere e fare merenda con pane e nutella; in serata spazio e ‘ruoteal fuoco’ con ospiti i cicloamatori, che avranno l’opportunità di ricaricare le batterie dopo le fatiche con un piatto di stufato con fagioli, cotiche e polenta. Bimbi protagonisti anche domani alle 15.30 con L’albero di fata di Fadiola Golloberda e la canonica merenda, mentre per cena andrà in scena ‘brace e risate’. Veglia intorno al ciocco anche a Terra del Sole con vin brulè per tutti e brace a disposizione per grigliate in compagnia.