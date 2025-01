Davidemaggio.it - Mattino 4 sospeso

Leggi su Davidemaggio.it

Mediaset ha deciso di sospendere4, l’appuntamento quotidiano di Rete 4 condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti. La notizia è stata anticipato da Dagospia e possiamo confermarvi che il programma non riprenderà, come previsto, martedì 8 gennaio.I conduttori sono entrambi già impegnati su altri lidi:Cinque per la Panicucci e 4 di Sera Weekend per Poletti. Gli ascolti non erano così bassi da costringere alla chiusura ma i migliori risultati ottenuti dalle soap a costi inferiori hanno portato alla scelta di chiudere l’appuntamento quotidiano deldi Rete4. La sensazione è che si vogliano testare le soap: tornate alproprio per dare un degno traino4, hanno portato una fascia che partiva da ‘sotto zero’ a crescere notevolmente e sono finite per ‘rubare la scena’ portando spesso e volentieri Rete 4 ad essere la terza rete nel periodo di messa in onda.