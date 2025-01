Linkiesta.it - Il declino della salute in Italia colpisce soprattutto giovani e laureati

In, come in molti altri ambiti, anche per quanto riguarda la cura di sé epropriala situazione è piuttosto sfumata. A differenza di quanto accaduto in passato in altri Paesi,anglosassoni, non si registrano miglioramenti significativi per il vizio più dannoso per il corpo e il più costoso per la sanità pubblica: il fumo. Secondo l’Istat, tra il 2016 e il 2023 i maggiorenni fumatori sono diminuiti in media dal 19,8 al 18,7 per cento, ma come spesso capita il diavolo si nasconde nei dettagli: la riduzione è dovutaal calo registrato nella sempre più numerosa fascia deglini di mezza età, fra coloro che hanno tra quarantacinque e sessantaquattro anni, cui però corrisponde un aumento fra itra venti e i trentaquattro anni.È quest’ultimo l’aspetto più preoccupante: tra i venti e i ventiquattro anni i fumatori sono passati dal 23,9 al 25,2 per cento, con un incremento più accentuato tra gli uomini, +1,8 per cento.