Dove vedere Juventus-Milan di Supercoppa | probabili formazioni e orario tv della semifinale

Riyadh, 2 gennaio 2025 - All'Al-Awwal Park di Riyadh,si sfidano nella secondadiItaliana. Chi vince si giocherà il trofeo in occasione dell'atto conclusivo in programma lunedì 6 gennaio. Per i rossoneri si tratterà del primo appuntamento dell'era Sergio Conceicao. La curiosità è che l'ex Porto affronterà il figlio Francisco, punto di riferimento dei bianconeri. I precedenti inLe curiosità in cifre Le parole di Motta ConceicaoL’arbitrola sfida in tv I precedenti inSono tre i precedenti trainItaliana: i piemontesi hanno vinto il più recente (1-0 il 16 gennaio 2019 con gol di Cristiano Ronaldo), dopo che le prime due sfide erano terminate alla lotteria dei calci di rigore (un successo a testa).