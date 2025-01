Quotidiano.net - Di quanto aumentano le pensioni da gennaio 2025: le simulazioni per fasce. Come funziona la rivalutazione

Roma, 2– Novità in vista per le, che a partire dal 1vedranno un piccolo ritocco al rialzo per effetto della consuetaannuale legata all'inflazione. L’aumento, pur modesto, mira a preservare il potere d'acquisto dei pensionati italiani in un contesto economico ancora incerto per il Paese. Il decreto firmato dal Mef e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 novembre 2024 fissa il tasso diallo 0,8 per cento. L'adeguamento riguarderà tutte le categorie di: dagli assegni minimi, che subiranno un lieve aumento, fino allepiù alte, per le quali laseguirà un sistema a scaglioni. Tra le novità spiccano anche le proroghe di misureQuota 103, Opzione Donna e Ape Sociale, strumenti pensati per favorire la flessibilità in uscita.