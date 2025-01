Lanazione.it - Calcio. Terza: Porta a Lucca e Calasanzio in testa

Leggi su Lanazione.it

Pisa 2 gennaio 2025 – Il girone A diCategoria ha salutato il 2024 con ilcapolista con trenta punti. L’ultimo successo dell’anno sul campo del Via di Corte per 1 – 2 hato i giallorossi alla loro nona vittoria stagionale oltre ai tre pareggi conquistati in queste prime dodici gare. Nessuna sconfitta per il, come nessuna per la sua inseguitrice, la Marinese che di puti ne ha ventiquattro. Sei vittorie e sei pareggi per i litoranei, l’ultimo dei quali deludente per 1 – 1 contro il fanalino di coda CB Pisa. Terzo posto per il Fabbrica, travolto 4 – 1 sul campo del Marciana, adesso quarto proprio ad un solo punto dagli avversari battuti in quest’ultima partita. Quinta la Popolare Cep che ha pareggito 1 – 1 contro il Lajatico, e sesto il Pappiana che ha calato il poker sul campo della Bellani (0 – 4).