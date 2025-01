Terzotemponapoli.com - Bucciantini: una riflessione su Conte, Napoli e il calcio italiano

Il noto giornalista Marcoè intervenuto in diretta su Radio Goal, trasmissione di Kiss Kiss, per condividere il suo punto di vista su Antonio, ile alcuni protagonisti del. Le sue parole hanno offerto spunti di analisi interessanti, con un focus sulle dinamiche delle ultime settimane del 2024.: un leader libero e consapevoleha aperto il suo intervento parlando di Antonio, definendolo un tecnico di grande spessore:“è forte, ha una libertà che gli arriva dalla forza e dalla consapevolezza”, ha affermato, sottolineando come questa combinazione di qualità renda l’ex allenatore della Juventus e della Nazionale un personaggio unico nel panorama calcistico. Il giornalista ha poi fatto un paragone curioso con Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore, sottolineandone la radice identitaria: “La forza di Agroppi gli arrivava dalla terra, era un livornese e i livornesi non si possononere”.