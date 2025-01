Lanazione.it - Ascensore di piazza Andromeda, l'assessore Manneschi: “Grazie a chi si è adoperato per la soluzione del problema”

Arezzo, 2 gennaio 2025 – In merito alla vicenda del giovane disabile, nei giorni scorsi costretto in casa per il mancato funzionamento dell'in un alloggio popolare di, l'Monicaringrazia chi si èper la ridele chi ha fornito aiuto ed assistenza al giovane. “Il lavoro di squadra tra il Comune di Arezzo e Arezzo Casa ha portato alla ri, non scontata, di unatica che, alla vigilia delle festività, risultava particolarmente complessa. L'Amministrazione comunale, una volta saputo del disagio, si è comunque subito attivata ed è riuscita in breve tempo a trovare anche unaalternativa al mancato funzionamento dell’, situazione che impediva al ragazzo con disabilità lo svolgimento delle sue attività anche terapeutiche.