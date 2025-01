Ilgiorno.it - “Viva la Rsi” e “Dux” sulla sede Anpi: scritte fasciste a Vigevano

(Pavia), 1 gennaio 2025 – Un finire d’anno d’amarezza e di rabbia, quello delladi, dove ieri sono comparse. A segnalarlo è stato il Comitato Democrazia Costituzionalee Lomellina con un post su Facebook, accanto al quale sono state pubblicate anche le foto in cui compaiono le"W la Rsi" (il riferimento è alla Repubblica sociale italiana di Salò) e "Dux".realizzate probabilmente con un pennarello nero. "Che dire di chi rimpiange un periodo in cui alcuni italiani si sono messi insieme a truppe di occupazione sperando di riprendere il potere per perpetuare la dittatura - viene sottolineato nel post su Facebook -. Cosa c'è da rimpiangere di un capo che li ha abbandonati scappando con la cassa. L'e la Rete Antifascista saranno sempre orgogliosi di rappresentare gli antifascisti che hanno combattuto per dare la Libertà al Popolo Italiano.