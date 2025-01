Linkiesta.it - Quel giorno verso la fine dell’anno in cui Iginio Massari si innamorò di Milano

Vi racconto quanto mi è capitato diversi anni fa, a passeggio fin dal mattino, in una ridosso dellad’anno, in cui mi trovavo – assai inusualmente per me – lontano dal mio laboratorio. Intorno a me la gente correva, come è solito nelle abitudini milanesi, ma in quei giorni in cui Natale è appena trascorso, correvano proprio tutti, presi da un’allegra frenesia. Si respirava aria di festa, dil’euforia pagana che si vive con i preparativi del Capodanno e pure io ne ero pervaso, anche se il motivo di fondo, nel mio caso, era un altro.Sentivo un grande tumulto nel cuore e una moltitudine di domande sollecitare la mia mente, per cui mi sono imposto di camminare, per calmarmi. Il pensiero, ricorrente ormai, ha preso forma, rivelandosi: avrei voluto diventare parte del cuore pulsante di questa città, esprimere qui la mia professione.