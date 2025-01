Liberoquotidiano.it - Landini e sindacati ci danno il "buon anno": italiani in ostaggio, quanti scioperi ci saranno solo a gennaio

Magari quello dell'8(e “quello” sta per sciopero) avrà un effetto ridotto. A incrociare le braccia, astenendosi dal lavoro, sargli operatori dei rimorchiatori napoletani. Turisti e partenopei sono avvisati. Mala data fissata daiper augurare ilagliè il 10, quando andrà in scena il primo sciopero dell', con il blocco dei trasporti. Il primo venerdì nero del 2025 prevede treni a rischio per 24 ore, per l'astensione dal lavoro dei dipendenti di Rfi, mentre il trasporto pubblico locale dovrà fare i conti con l'agitazione nazionale di 4 ore dei lavoratori settore. A corredo varie agitazioni locali e settoriali, come la scuola e gli addetti agli scali aeroportuali. Se diverse sono le forme di protesta dei lavoratori, unico è il bersaglio: il governo presieduto dalla premier, Giorgia Meloni.