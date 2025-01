Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Giuntoli: “Arriviamo con qualche giocatore in più. Danilo? Siamo…”

Laha vissuto un Capodanno alquanto insolito, trascorso in viaggio verso l’Arabia Saudita, dove è attesa per la Supercoppa Italiana. I bianconeri si preparano ad affrontare ilguidato da Sergio Conceição nella semifinale del torneo, con la possibilità, in caso di vittoria, di sfidare una tra Atalanta e Inter nella finale. Intanto, ai microfoni ufficiali della Lega Serie A, il direttore sportivo Cristianoha fatto il punto sul mercato della squadra, sottolineando al contempo l’ottimo lavoro svolto da Thiago Motta, confermando fiducia e ottimismo per il progetto tecnico bianconero. Su: “Siamo d’accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la. Quando c’è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti”.