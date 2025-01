Sport.quotidiano.net - Juve, tutto su Antonio Silva. Danilo in uscita

Bologna, 1 gennaio 2024 – Fuori, dentro? Possibile. Il difensore brasiliano è dichiaratamente indallantus, occorre trovare una sistemazione tra Italia, Brasile e Arabia, mentre il centrale del Benfica è il prescelto per sostituire Bremer infortunato. Serve, però, una offerta economica importante per convincere i lusitani a cedere. Situazione delicata per i bianconeri, che sono vicini a perdere una delle colonne portanti dell’epoca recente e con l’urgenza di allungare le rotazioni difensive. Il Benfica non mollaCristiano Giuntoli ha scelto:. L’operazione è stata portata avanti dall’agente Jorge Mendes, con cui i rapporti sono ottimi, fino a forzare la mano ‘lui vuole la’, ma proprio questa frase ha risentito e non poco il Benfica, che ha iniziato a fare muro.