Il Liverpool è pronto a pagare 65 milioni di euro per Marc Guehi

Il Liverpool sembra pronto ad aumentare il proprio interesse per il difensore centrale del Crystal Palace, secondo quanto riferito Fichajes. Il rapporto afferma che i Reds sono disposti a pagare 65 milioni di euro per Guehi nella finestra di mercato di gennaio. Fichajes ha aggiunto che il Palace vuole più dei 65 milioni di euro che il Liverpool è disposto a pagare. Sarà interessante vedere cosa farà il difensore se dovesse ricevere un'offerta dalla squadra di Arne Slot, che in questo momento sta facendo molto bene. Il Liverpool, che potrebbe perdere Trent Alexander-Arnold contro il Real Madrid, potrebbe non solo vincere il titolo di Premier League in questa stagione, ma potrebbero anche aggiudicarsi la UEFA Champions League in questa stagione.