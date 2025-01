Superguidatv.it - Fuorionda con parolaccia al Capodanno di Rai1, “Aprite il microfono, teste di c…!” – Chi lo ha detto? Perché? Il Video

Leggi su Superguidatv.it

Undiventato virale quello andato in onda ieri sera su Rai 1 durante la diretta del concerto evento L’anno che verrà, condotto da Marco Liorni in diretta dalla piazza di Reggio Calabria. Unache ha fatto il giro del web in pochissimi istanti e che è diventata poi un caso che ha costretto il conduttore a delle scuse pubbliche. Ma chi halain diretta su Raiuno durante ilconaldi: chi lo ha? –Durante lo show di Rai 1 L’anno che verrà, condotto da Marco Liorni in diretta da Reggio Calabria, unadetta a microfoni accesi dietro le quinte ha fatto il giro del web. Poco prima della mezzanotte Angelo Sotgiu, dei Ricchi e Poveri, ha raggiunto il conduttore sul palco per il conto alla rovescia.