Biccy.it - Urla durante la pubblicità al Grande Fratello: tutti contro Lorenzo

Serata infuocata al, perché dopo la lite che c’è stata in diretta tra le Non è la Rai e le Monsè, la casa si è spaccata in due.uno dei primi blocchi pubblicitari i gieffini hanno alzato i toni e trae accuse solo uno dei concorrenti ha preso le difese di Perla Maria e di sua mamma (qui il video della litigata),Spolverato.Il faccia a faccia continua e un punto d’intra Le Monsè e la Casa sembra sempre più lontano #pic.twitter.com/DGddfudjUC—(@) December 30, 2024laal GF.ha iniziato a gridare ed ha rimproverato le coinquiline che hanno criticato Perla Maria: “Ha diciotto anni e non la fate mai parlare, non mi sembra il caso di attaccarla. Dovreste avere rispetto di questa ragazza! Siete persone di cinquant’anni che non fate parlare“.