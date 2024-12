Quotidiano.net - Liliana Resinovich, la storia del giallo di Trieste dall’inizio: la scomparsa, il ritrovamento, le indagini e le cose che (ancora) non sappiamo

Leggi su Quotidiano.net

, 31 dicembre 2024 - Un cadavere ‘dormiente’ chiuso in due sacchi grandi da spazzatura, le mani che afferrano la cerniera del giubbotto: appare cosìnel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico dial medico legale Fulvio Costantinides, allertato da una telefonata della polizia alle 17.17 del 5 gennaio 2022, è già buio e tutto è difficile da decifrare. Difficile da decifrare il mistero di quel corpo minuto - 50 chili per 1 metro e 56 d’altezza - trovato “in zona impervia a vegetazione di basso e medio fusto. apparentemente di sesso femminile e che verosimilmente era appartenuto in vita a”. Queste sono le prime annotazioni di Costantinides. Il mistero di Lilly - dopo tre anni e nessun indagato,non si può dire ufficialmente se sia stato omicidio o suicidio -, è segnato finda questo registro: ciò che appare, ciò che sembra, ciò che potrebbe essere ma non è detto che sia davvero.