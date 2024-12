Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 31 dicembre 2024

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di31. ARIETE Straordinaria conclusione di un anno che avrà avuto pure qualche momento difficile, ma è stato anche ricco di emozioni e soddisfazioni. Restate qualche ora al caldo, poi andate da qualche parte ad attendere il 2025che inizia per voi con Marte fortunato e passionale. Luna nuova in Capricorno settore del vostro successo, aiuterà in seguito ogni tipo di cambiamento. Grandi movimenti professionali e finanziari vanno spostati al mese di febbraio. TORO San Silvestro sotto la protezione del Sole e della Luna nuova entrambi in Capricorno, i due luminari gettano una luce beneaugurante sul vostro cammino.