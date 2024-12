Bergamonews.it - La carica di 164 Comuni al voto, Bergamo sceglie una donna e due bergamaschi in Europa: un anno di politica

Dopo le Regionali del 2023, il 2024 è stato l’delle Amministrative e delle Europee: l’8 e 9 giugno 2024 la due giorni di chiamata alle urne, 164, sui 243 totali, chiamati are i loro amministratori per i prossimi cinque anni. Oltre 600.000 elettori: più della metà della popolazione totale della provincia di, che secondo il censimento Eurostat del 2019 si attesta intorno a 1,1 milioni di persone: 323 i candidati sindaci e 351 le liste presentate. Sono stati inoltre 46 iin cui solo un canmdidato si è presentato alla corsa per la poltrona da sindaco, con l’unica incognita relativa al raggiungimento del quorum. Una tornata elettorale che, poi, ha portato con sé due sostanziali novità, da un lato un doppio: i cittadini hinfatto eletto i loro sindaci ma anche i loro rappresentanti politici in, insieme alla possibilità di veder rinnovate le cariche dei primi cittadini anche in occasione del terzo mandato per idai 5 a 15mila abitanti.