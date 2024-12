Ilrestodelcarlino.it - Il Volley Club cerca nuovo slancio. Ora i playoff sono solo a un punto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

re conferme sotto l’albero di Natale c’è anche l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato didi serie B1 femminile pare essere riuscita a mettersi alle spalle un periodo difficile che aveva fatto scivolare la squadra di coach Lucchi dalla vetta del torneo fino a fuori dalla zona. In effetti se il campionato terminasse ora, le cesenati sarebbero autorizzate a pensare alle vacanze, ma i contiancora del tutto aperti e non soltanto perché il torneo è ancora lunghissimo. Le bianconere hanno pagato a caro prezzo l’infortunio che ha tenuto a lungo fuori dal campo capitan Giada Benazzi e al quale un gruppo giovanissimo composto in larga parte da atlete del vivaio non è riuscito a rispondere come avrebbe potuto. Ma a cavallo di fine anno, più che i rimpianti contano le prospettive.