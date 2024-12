Ilrestodelcarlino.it - Il grido di protesta: "Quella casa in rovina che provoca danni alla mia abitazione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La miaè piena di infiltrazioni, a causa di un edificio inattaccato". E’ il duro sfogo di Annunziata Muscelli, che abita nel cuore di contrada Valentino, a Castel di Lama e che da tempo è chiamata a fronteggiare una situazione che ha dell’incredibile: "Ho un muro aderente con questadiroccata – racconta la signora Muscelli –, dopo il terremoto l’edificio è andato completamente distrutto, hanno cercato di metterla in sicurezza, è stato tolto il tetto, ma rimane una situazione precaria, pericolosa. Purtroppo l’acqua arriva da ogni parte e penetra nei muri della mia, nelle stanze, nella cantina determinando gravi, non so più cosa fare, chi mi risarcisce deiti dall’infiltrazioni? Ho chiesto aiuto ad un legale, al sindaco Mauro Bochicchio, ai vigili del fuoco, ma il problema non è stato risolto.