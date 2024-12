Lanazione.it - Furto di bicicletta a Pisa, giovane arrestato in flagrante

, 30 dicembre 2024 - Minaccia con un coltello e ruba unaelettrica, ma vieneindai Carabinieri. È accaduto ieri pomeriggio in un parco cittadino, dove unstraniero ha rapinato il mezzo al legittimo proprietario. La fuga del rapinatore è durata poco grazie all’intervento dei militari della Sezione Radiomobile di, che lo hanno rintracciato in una via vicina e. Laè stata restituita al proprietario, il quale ha ringraziato i Carabinieri. Su disposizione della Procura di, ilè stato rimesso in libertà. Sempre nella giornata di ieri, durante un controllo nella periferia cittadina, i militari hanno denunciato un 45enne italiano trovato in possesso di un coltello a serramanico di 20 cm. In serata, i Carabinieri hanno intensificato i controlli stradali.