Etiopia, camion precipita in un fiume: almeno 66 morti

66 persone sono morte dopo che unto in unnel sud dell’. L’incidente è avvenuto domenica, quando un vecchiosovraccarico, noleggiato da ospiti di un matrimonio, è caduto dal ponte di Gelan, dove i residenti del villaggio hanno riferito che si sono verificati altri incidenti in passato.Il direttore medico dell’ospedale generale di Bona, nella regione meridionale del Sidama, Lemma Lagide, ha detto all’Associated Press lunedì che 64 persone sono morte sul posto e altre due in ospedale.