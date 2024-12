Lapresse.it - Corea del Sud, mandato di arresto per Yoon Suk Yeol: proteste in piazza

Centinaia di sostenitori del presidente delladel SudSuksi sono radunati fuori dalla residenza presidenziale, dopo che un tribunale ha emesso undie di perquisizione del suo ufficio e della sua abitazione. L’Ufficio per le indagini sulla corruzione degli alti funzionari sta indagando se, sottoposto a impeachment, sia imputabile di ribellione in relazione alla sua dichiarazione della legge marziale del 3 dicembre scorso.Secondo la legge sudna, il leader di una ribellione, se condannato, rischia la pena di morte o l’ergastolo.gode dell’immunità presidenziale nella maggior parte dei procedimenti penali, ma tale privilegio non si estende alle accuse di ribellione o tradimento. È la prima volta che viene emesso undiper un presidente sudno in carica.