CdS – Semenyo e gli schemi di Iraola: 5 gol in Premier

2024-12-29 22:32:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere:Andoniè il segreto del Bournemouth, sesto in classifica con trenta punti. È basco, ha quarantadue anni, ha trascorso l’infanzia a Usurbil, un piccolo paese di seimila abitanti. È stato un difensore centrale, una vita con la maglia dell’Athletic Bilbao: 510 partite e 38 gol. È uno dei cinque allenatori spagnoli che lavorano incon Pep Guardiola (sei campionati vinti nel City), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) e Julien Lopetegui (West Ham). Il Bournemouth è imbattuto da sette giornate. È in zona Europa League. Il suo modulo preferito è il 4-2-3-1.IL DISEGNO – Huijsen e Kluivert stanno vivendo una stagione splendida: il difensore, ex Juve e Roma, ha richiamato l’attenzione dei grandi club, e l’attaccante olandese (nove gol durante l’esperienza nella Capitale con la maglia giallorossa) ha trovato applausi e regolarità.