Panorama.it - Capodanno 2024: 3 miliardi di euro per il cenone e boom di presenze in discoteca

di spesa per il. C’è il “grande ritorno” dei locali notturni (previsti incassi di oltre 55 milioni di) e per ilsi stima una spesa di più di 3di. Ecco come saluteranno l’anno gli italiani.In media verranno spesi 72a testa per la tavola di San Silvestro. Secondo un’indagine condotta da Facile.it e EMG Different il budget varia significativamente per età e area geografica: i più giovani, gli under 25, sborsano solo 34, spesso preferendo cene condivise tra amici e parenti. Al contrario, al Sud e nelle Isole, la spesa media si attesta a 97, contro i 46del Nord Est e i 52del Centro Italia. Nonostante l’incremento generale dei prezzi, il 24% degli italiani ha messo in conto per quest’anno un budget maggiore rispetto al 2023, mentre il 12% ha ridotto la spesa, con punte del 30% tra gli abitanti del Nord Est.