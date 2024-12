Zonawrestling.net - WWE: Tyler Bate mostra i progressi del suo recupero mentre si prepara al ritorno sul ring

è in WWE da quasi otto anni, resistendo più a lungo della maggior parte dei partecipanti al torneo che ha incoronato il primo WWE UK Champion.Il beniamino dei fan era recentemente in corsa per conquistare l’oro in due diversi brand, prima di essere costretto a fermarsi a causa di un infortunio. “The Iron Master” e Pete Dunne si conoscono da molto prima dei loro giorni in WWE, quando hanno formato il British Strong Style insieme a Trent Seven.e “The Bruiserweight” si sono riuniti come New Catch Republic all’inizio di quest’anno, portando una competizione intensa nelle divisioni di coppia di NXT e SmackDown. I NCR hanno fatto squadra per l’ultima volta nell’edizione di NXT del 2 luglio, sconfiggendo Hank e Tank in poco più di undici minuti. Secondo quanto riportato,ha subito una lesione al muscolo pettorale durante il match ed è stato fuori gioco da allora.