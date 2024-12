Iodonna.it - Stesso sorriso, stesso sguardo, stesso hair look tiratissimo. Ognuna, però, con la sua personalità

Leggi su Iodonna.it

L’inarrestabile Michelle Hunziker non si ferma neanche durante le vacanze di Natale. E, per il duetto con Aurora Ramazzotti nello show Udo Jürgens Forever, ci regala una nuova ispirazione capelli perfetta per Capodanno. Da sfoggiare “in combo” madre e figlia, oppure con la migliore amica (che poi, nel loro caso, è la stessa cosa). Romantica o rock? Idi Michelle Hunziker nell’ultima puntata di “Michelle Impossible” X Michelle Hunziker e Aurora, il duetto madre e figlia in tvBlondeness e fascino brunette, madre e figlia, due donne di generazioni diverse accomunate dallo