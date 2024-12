Pianetamilan.it - Milan-Roma, Ndicka: “Risultato giusto, con Ranieri è cambiato…”

Evan, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, ao. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se pensava di poter vincere: "Sì, potevamo vincere e dovevamo vincere. Anche loro in realtà. Forse l'1-1 è meritato". Qual è l'obiettivo e cos'è cambiato: "Vincere più partite. Adesso abbiamo il derby, siamo concentrati su questo. Vediamo partita dopo partita". Se sono più sereni e cos'è successo con Juric: "Stiamo bene, ci alleniamo bene, proviamo tutto. Non abbiamo preso tanti punti prima, ma ora siamo concentrati e andiamo avanti. Per il ruolo è uguale". Su Hummels: "Facile giocare con lui". LEGGI ANCHE:, le pagelle rossonere della nostra redazione >>>