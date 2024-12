Lanazione.it - Memorial Fantoni. Pallone e solidarietà

Il 16esimoAlessandrodi calcio giovanile è stato conquistato dall’Empoli. La manifestazione si è disputata all’impianto dell’Us Affrico ed era riservata alla categoria Pulcini anno 2015, con gare su campi di misure ridotte. Nel raggruppamento l’Empoli è riuscito ad avere la meglio su Prato, Tau Altopascio, Us Affrico e Pistoiese. Per i giovani calciatori è stata una splendida e divertente giornata di sport. Alla premiazione oltre ai figli di Alessandro, Francesco e Donatella, erano presenti il direttivo dell’Associazione italiana allenatori calcio Aiac Toscana rappresentato da Luciano Casini, il presidente Aiac Firenze Roberto Tellini e altre personalità del movimento sportivo fiorentino, fra cui la presidente dell’Affrico Valeria Pisacchi. Una curiosità riguarda Francesco, figlio di Alessandro, che è stato eletto da pochi giorni nuovo presidente dell’Aiac regionale dove in precedenza ricopriva il ruolo di segretario.