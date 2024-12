Sport.quotidiano.net - L’anno della Kings League. L’Italia apre l’1 gennaio. Bonucci sfida il Giappone

Il nuovo anno porterà anche un’Italia protagonista nella, la kermesse inventata dall’ex difensore del Barcellona Piqué, con il Mondiale per Nazionali e un proprio campionato. Si partirà con la World Cup Nations (1-12), nuova competizione internazionale che porterà 16 nazioni arsi con gli azzurri che saranno i primi a scendere in campo (a capodanno ore 16, diretta su Sky Sport, Twitch, Youtube e Tiktok) nellacontro ilche si disputerà alla KL Arena di Milano. Tra i tredici convocati dal tecnico Mauro Micheli troviamo un mix tra gioventù ed esperienza. A Michele Trombetta, attaccante del Forlì, e alcuni dei partecipanti allaWorld Cup 2024 in Messico sono stati affiancati ex giocatori di Serie A del calibro di Leonardo(capitanosquadra), Francesco Caputo ed Emiliano Viviano con l’obiettivo di centrare la finalissima del 12, in programma all’Allianz Stadium di Torino alle 18.