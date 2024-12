Pianetamilan.it - Juventus-Milan, arbitra Colombo: la sua squadra in Supercoppa Italiana

Dal 2 al 6 gennaio 2025 si giocherà, in Arabia Saudita, lae la semifinale(3 gennaio) sarà diretta da Andreadella sezione di Como. I rossoneri, ottavi in campionato con 27 punti, hanno esonerato Paulo Fonseca dopo il pareggio contro la Roma (1-1 a San Siro, gol di Reijnders e Dybala). Il suo successore è Sergio Conceicao, ex allenatore del Porto che farà il suo esordio col Diavolo proprio incontro i bianconeri. L'altra semifinale metterà di fronte l'Inter di Simone Inzaghi e l'Atalanta di Gasperini. Le due squadre, che si contendono lo Scudetto insieme al Napoli, si affronteranno giovedì 2 gennaio alle 20:00 ora. Chiffi arbitrerà il match tra nerazzurri, i guardalinee saranno Cecconi e Bahri. Zufferli quarto uomo, mentre al VAR ci saranno Abisso e Meraviglia.