Zonawrestling.net - JBL: “Non sono stato io la causa dell’allontanamento di Mauro Ranallo da SmackDown nel 2017”

Leggi su Zonawrestling.net

JBL, storico wrestler e commentatore in WWE, èspesso accusato di essereladell’addio dinel, infatti, ha spesso parlato apertamente di alcuni problemi da lui avuti legati alla depressione e ha parlato anche di comportamenti inappropriati proprio del suo ex collega JBL., quindi, dapprima si assentò dagli schermi WWE per poi ritornare a NXT nel luglio dello stesso anno.Tramite il podcast Something To Wrestle, l’Hall of Famer ha voluto parlare delle accuse mosse nei suoi confronti, derubricando il tutto a semplice atteggiamento da commentatore heel. JBL, infatti, si era espresso ironicamente sul conferimento del riconoscimento di “Miglior Annunciatore dell’Anno” ricevuto da:“Ero un commentatore heel e ho fatto questi commenti a Bring It to the Table e si basava sulle percentuali di un sondaggio che non avevo mai visto prima.