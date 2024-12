Inter primo obiettivo la Supercoppa Si punta al poker

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia ha archiviato un 2024 da record con l’ennesima vittoria, la quinta consecutiva in campionato, in cui la formazione di Inzaghi ha saputo mettere assieme un totale di 19 gol segnati e uno solo subito. L’ottimo secondo tempo di Cagliari fa il paio con l’eccellente prestazione messa in mostra contro il Como, quando anche in quell’occasione furono i secondi 45 minuti a indirizzare la gara verso i colori nerazzurri e ora, complice il pareggio dell’Atalanta sul campo della Lazio, la corsa scudetto si fa sempre piùessante. Ma prima c’è un altro grande apmento, in cui occorre arrivare pronti e in perfette condizioni fisiche, laItaliana.Per ilArchiviata la vittoria in terra sarda, l’Campione d’Italia scenderà in campo domani in mattinata, per l’ultimo allenamento prima della partenza per l’Arabia Saudita dove giovedì 2 gennaio, alle ore 20 italiane, affronterà i rivali scudetto di quest’anno, l’Atalanta, che giungerà a Riyadh dopo aver visto dimezzare il proprio vantaggio in classifica sulla Beneamata dopo l’1-1 di Roma.