Incidente con bus Atac a Roma, muore conducente di un'auto privata

AGI - La notte scorsa, lungo via Prenestina, un busdella linea 170 che rientrava nella rimessa di Tor Sapienza, con solo ila bordo, è stato coinvolto in uncon una vettura. L'mortale è avvenuto in via Prenestina, all'altezza di via Olevanono, nella zona di Villa Gordiani, alla periferia della capitale. A scontrarsi una Peugeot 207 e il bus, coinvolti in un tamponamento mentre entrambi procedevano in direzione fuori. Deceduto sul posto ildell', un uomo di nazionalità marocchina di 44 anni, mentre l'autista dell'bus è stato trasportato all'Ospedale Vannini per le cure mediche necessarie e per essere sottoposto agli esami di rito. Entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale diCapitale che hanno in carico le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.