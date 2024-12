I Me Contro Te smentiscono le voci su Luì gay, ma è polemica. Quella foto con lo youtuber vestito da donna. «Alimentano stereotipi su un pubblico giovane

Leggi su Open.online

Il fenomeno dei MeTe, la coppia diformata da Sofì e Luì amata dai bambini di tutta Italia, continua a suscitare un’ampia attenzione da parte dei fan, ma anche critiche e polemiche. Una delle questioni che ha fatto parlare il loroè il sospetto che la loro relazione tra i due non sia autentica e che sia solo una mossa strategica per alimentare l’hype e l’immagine del duo. Un’indiscrezione dei giorni scorsi ha lanciato la voce che Luì fosse gay, diffondendo quello che sarebbe potuto essere un outing (l’atto di svelare l’omosessualità di qualcuno senza il suo consenso) a tutti gli effetti, e che la sua relazione con Sofì fosse in realtà finta. Tuttavia, durante l’ultima puntata del loro podcast, i duehanno deciso di mettere fine a queste, svelando la verità sulla loro relazione.