Panorama.it - I 10 concerti di Capodanno gratuiti da non perdere

Leggi su Panorama.it

Mancano ormai poche ore al veglione die i numerosi appassionati delle sette note avranno soltanto l’imbarazzo della scelta su dove trascorrere la notte più lunga e più carica di speranze dell'anno. Tutti i più importanti comuni italiani, ma anche molti medio-piccoli, offriranno gratuitamentedi piazza con nomi prestigiosi della musica italiana e, in alcuni casi, anche internazionale. Poco importa se le temperature saranno rigide: ci penserà la musica a riscaldare gli spettatori. Abbiamo scelto i 10in piazza più interessanti di, da Nord a Sud, per soddisfare tutti i gusti musicali nella notte più lunga dell’anno. Partiamo da Torino, dove si festeggerà l’arrivo del 2025 con gli show di Morcheeba, Rose Villain e Malika Ayane a Piazza Castello. A Mantova, in Piazza Sordello, sarà protagonista il rock melodico e ricco di sfumature dei Negrita.