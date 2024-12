Ilrestodelcarlino.it - Dopo tre mesi riapre la strada di San Bartolo

E’ una delle principali vie d’accesso al Parco, ma da ottobre, a causa delle abbondanti piogge, era chiusa per la presenza di piante pericolanti. Finalmente, intorno al 10 gennaio,di Santornerà percorribile, perché inizieranno i lavori, a carico del privato con il quale il Comune ha finalmente trovato un accordo. Lo annuncia il sindaco Andrea Biancani: "Il via libera della Soprintendenza è arrivato: il 2 gennaio inizieranno i lavori di messa in sicurezza didi Sanche si protrarranno, tempo permettendo, per una settimana circa. Il privato si occuperà della rimozione delle piante pericolanti. Una pulizia necessaria per ripristinare la sicurezza e la viabilità del tratto di". Qualche giorno fa era scaduta l’ordinanza con la quale si obbligava il proprietario a intervenire con urgenza.