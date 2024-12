Oasport.it - Ciclismo: si separano le strade di Elia Viviani e della Ineos Grenadiers. A rischio il Giro d’Italia 2025

e lanon continueranno il loro rapporto nel: ora è ufficiale. Dopo i rumors delle ultime settimane, la notizia arriva direttamente dal profilo instagramsquadra ciclistica inglese che ha salutato il corridore italiano.“È stato un privilegio gareggiare con te per sei stagioni. Grazie e buona fortuna per il tuo prossimo capitolo”, questo il messaggio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Il ciclista azzurro ha fatto dapprima parte del Team Sky, fra il 2015 e il 2017 e poi nelle ultime tre stagioni, mettendo insieme appunto sei anni in due lunghe e fortunate parentesisua carriera da stradista e da plurivincitore di medaglie da pistard alle Olimpiadi.