Capodanno a Cervia e Milano Marittima, tutto pronto: ecco gli appuntamenti

(Ravenna), 30 dicembre 2024 – Ain vista della notte di San Silvestro. Domani sera, martedì 31, alle 21.30 piazza Garibaldi ospiterà il San Silvestro party con il concerto dei Barboni di lusso. Sotto la Torre San Michele, dalle 22 dj set con Alessandro Piatto, alle 23 concerto La Dolce vita non è mai finita, con JJVianello e gli Intoccabili, per poi proseguire dopo la mezzanotte con il dj set di Alessandro Piatto. Inoltre, per tutta la sera, animazioni con Romagna Flyboard e artisti circensi provenienti da tutta Italia. Anche il primo giorno del 2025 sarà un giorno da vivere in compagnia e allegria, all’insegna della tradizione e del divertimento. Dalle 7.30 il Corpo bandistico Città disi sposterà peril territorio comunale per arrivare in piazza Garibaldi alle 11 e porgere all’intera comunità gli auguri di inizio anno.