Virtus Obiettivo doppio contro Scafati

Ultima gara del 2024 per lache alle 17,30 (diretta Dazn) ospitaalla Segafredo Arena. Per la V nera si tratta di una gara importante per diversi motivi, con la formazione allenata da Dusko Ivanovic che con una vittoria compirebbe un passo in avanti importante verso l’aritmetica certezza di partecipare alla final eight di Coppa Italia. Inoltre dopo il successo di venerdìil Villeurbanne dalla V nera ci si aspetta quella continuità che fino a qui non c’è stata e che se ci fosse sancirebbe il fatto che finalmente i bolognesi hanno fatto quel salto di qualità necessario per essere una vera squadra di alto livello. Nella fila bianconere rientra Daniel Hackett, un giocatore importante nell’economia del gioco essendo un playmaker in grado di far giocare la squadra e di tenere alta l’intensità difensiva.