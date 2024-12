Ilgiorno.it - Squalo assassino a Marsa Alam: chi è Peppino Fappani, l’odontotecnico cremasco sopravvissuto all’attacco

Genivolta (Cremona) – Si chiama, ha 69 anni ed è originario di Genivolta, il turistaattaccato da unonelle acque di, nota località egiziana sul Mar Rosso. Con, odontotecnico a Soncino, sempre in provincia di Cremona, c’era un 48enne romano, Gianluca Di Gioia, che è stato ucciso dal pescecane. Il 69enne invece è incredibilmente, riportando ferite tutto sommato non gravi, visto che dovrebbe essere dimesso dall’ospedale in poco tempo. Da quanto si apprende, il bagnante cremonese ha cercato di aiutare Gianluca Di Gioia con cui stava facendo snorkeling, a circa 50 metri dal pontile, nei pressi dell'Hotel Sataya. Secondo alcune testimonianze, ancora da confermare, loavrebbe attaccato entrambi agli arti inferiori Il romano non ce l’ha fatta, il suo corpo dilaniato è stato poi recuperato e portato a riva.